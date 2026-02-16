Piazza Affari: positiva la giornata per Cementir

società cementiera

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno del 2,41% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,62 Euro con tetto rappresentato dall'area 17,22. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,26.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)