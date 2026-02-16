Milano 17:35
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:35
10.474 +0,26%
Francoforte 17:35
24.801 -0,46%

Piazza Affari: positiva la giornata per Cementir

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società cementiera, in guadagno del 2,41% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Cementir rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico del gruppo cementiero suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,62 Euro con tetto rappresentato dall'area 17,22. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 16,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
