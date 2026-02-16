Milano 17:35
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:35
10.474 +0,26%
Francoforte 17:35
24.801 -0,46%

PLATINUM del 15/02/2026

Finanza
PLATINUM del 15/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 febbraio

Allunga timidamente il passo il metallo bianco-argenteo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,41%.

Lo status tecnico di medio periodo del platino ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 2.138,2. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 2.255,2, mentre il primo supporto è stimato a 2.021,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```