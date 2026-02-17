Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 16/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio
Balza in avanti il petrolio quotato all'ICE di Londra, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,15%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 69,5. Primo supporto visto a 67,43. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 66,48.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)