Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 16/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio

Balza in avanti il petrolio quotato all'ICE di Londra, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,15%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 69,5. Primo supporto visto a 67,43. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 66,48.


