Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 29/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio

Brillante rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,22%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 72,66. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 67,44. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 77,88.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
