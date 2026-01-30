Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 29/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio
Brillante rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,22%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del greggio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 72,66. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 67,44. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 77,88.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)