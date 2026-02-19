Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 18/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio
Ottima performance per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha chiuso in salita a 70,19.
Il quadro tecnico di breve periodo del greggio mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 71,13. Rischio di discesa fino a 68,32 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 73,94.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)