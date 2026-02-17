Milano
Martedì 17 Febbraio 2026, ore 17.59
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,60%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,60%
Ibex 35 termina le contrattazioni a 17.955,4 Euro
In breve
,
Finanza
17 febbraio 2026 - 17.53
Madrid conclude in progresso dello 0,60%, archiviando la sessione a 17.955,4 Euro.
Argomenti trattati
Madrid
(81)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
+0,60%
