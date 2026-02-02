Milano 13:49
45.883 +0,78%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:49
10.288 +0,63%
Francoforte 13:49
24.747 +0,85%

Borsa: Debole avvio per Madrid, in calo dello 0,41%

Ibex 35 apre appena sotto la parità a 17.806,7 Euro

Lieve ribasso per indice azionario della Borsa di Madrid, in flessione dello 0,41%, a quota 17.806,7 in apertura.
