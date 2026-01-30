Milano 9:53
45.396 +0,71%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:53
10.185 +0,13%
24.503 +0,80%

Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,46%

Ibex 35 inizia le contrattazioni a 17.670,6 Euro

In breve, Finanza
Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,46%, che esordisce a 17.670,6 Euro.
