ERG, voci su possibile riassetto azionario: anche A2A tra le interessate

ERG dopo

A2A

(Teleborsa) - Partenza lanciata in Borsa perun'apparsa sul Corriere della Sera in merito alle valutazioni del gruppo controllato dalla famiglia Garrone riguardo ad operazioni straordinarie che potrebbero portare a un riassetto azionario della società. Fra gli operatori interessati ci sarebbero siache la prima azienda elettrica svizzera, oltre ad alcuni fondi di investimento.Il titolo ERG viaggia su guadagni superiori al 3% conIl quotidiano ha aggiunto che al momento sul mercato l'ipotesi più accreditata sembra essere quella di un’di Erg con un attore industriale. Anche il titolo A2A ha aperto in territorio positivo anche se con guadagni più contenuti intorno al 0,5%.