ERG, voci su possibile riassetto azionario: anche A2A tra le interessate

(Teleborsa) - Partenza lanciata in Borsa per ERG dopo
un'indiscrezione
apparsa sul Corriere della Sera in merito alle valutazioni del gruppo controllato dalla famiglia Garrone riguardo ad operazioni straordinarie che potrebbero portare a un riassetto azionario della società. Fra gli operatori interessati ci sarebbero sia A2A
che la prima azienda elettrica svizzera Axpo
, oltre ad alcuni fondi di investimento.
Il titolo ERG viaggia su guadagni superiori al 3% con volumi consistenti
.
Il quotidiano ha aggiunto che al momento sul mercato l'ipotesi più accreditata sembra essere quella di un’aggregazione
di Erg con un attore industriale. Anche il titolo A2A ha aperto in territorio positivo anche se con guadagni più contenuti intorno al 0,5%.