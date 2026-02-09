A2A, buyback da oltre 2,15 milioni di euro

(Teleborsa) - A2A
, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 16 gennaio 2026 in merito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 29 aprile 2025, ha reso noto di aver acquistato
tra il 2 e il febbraio 2026, complessivamente 840.000 azioni proprie
al prezzo medio unitario di 2,5622 euro, per un controvalore
pari a 2.152.258,60 euro
.
A seguito degli acquisti finora effettuati, A2A detiene in portafoglio 7.297.087 azioni proprie pari allo 0,2329% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, piccolo passo in avanti per l'Utility lombarda
, che porta a casa un timido +0,67%.