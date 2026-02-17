Milano 11:09
45.681 +0,58%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:09
10.516 +0,40%
Francoforte 11:09
24.848 +0,19%

Piazza Affari: su di giri ERG

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: su di giri ERG
Effervescente la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,87%.
Condividi
```