A2A acquista 850.000 azioni proprie

A2A

Utility lombarda

(Teleborsa) -, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 16 gennaio 2026 in merito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 29 aprile 2025, ha reso noto di avertra il 26 e il 30 dicembre 2026, complessivamenteal prezzo medio unitario di 2,5180 euro, per unpari aA seguito degli acquisti finora effettuati, A2A detiene in portafoglio 6.457.087 azioni proprie pari allo 0,2061% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, frazionale ribasso per l', che chiude gli scambi con una perdita dello 0,59%.