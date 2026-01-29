Milano
11:05
45.328
+0,42%
Nasdaq
28-gen
26.023
0,00%
Dow Jones
28-gen
49.016
+0,02%
Londra
11:05
10.192
+0,37%
Francoforte
11:05
24.534
-1,16%
Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 11.22
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: si concentrano le vendite su ERG
Piazza Affari: si concentrano le vendite su ERG
Migliori e peggiori
,
In breve
29 gennaio 2026 - 09.35
Retrocede la
società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, con un ribasso del 2,03%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: calo per ERG
Piazza Affari: andamento sostenuto per ERG
Piazza Affari: giornata depressa per ERG
Piazza Affari: positiva la giornata per ERG
Titoli e Indici
ERG
-2,12%
Altre notizie
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per ERG
Piazza Affari: in calo ERG
Piazza Affari: scambi negativi per ERG
Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Credem
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto