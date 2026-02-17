Francoforte: performance negativa per ThyssenKrupp

produttore di acciaio

ThyssenKrupp

Germany MDAX

società tedesca specializzata nell'acciaio

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,66%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 10,84 Euro. Primo supporto visto a 10,51. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 10,39.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)