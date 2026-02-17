Milano 11:02
Francoforte: performance negativa per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di acciaio, che sta segnando un calo del 2,66%.

La tendenza ad una settimana di ThyssenKrupp è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società tedesca specializzata nell'acciaio, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 10,84 Euro. Primo supporto visto a 10,51. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 10,39.

