Francoforte: andamento sostenuto per Aroundtown

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Aroundtown, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,18%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aroundtown rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Aroundtown è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,157 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,041. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,273.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
