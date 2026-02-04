Francoforte: balza in avanti Aroundtown

Aroundtown

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,34%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni tecniche complessive dievidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 2,661 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 2,735. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 2,615.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)