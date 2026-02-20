Francoforte: scambi in positivo per Aroundtown

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Aroundtown
, in guadagno del 2,41% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Aroundtown
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,74%, rispetto a +1,61% del Germany MDAX
).
La tendenza di breve di Aroundtown
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,093 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,019. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,167.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)