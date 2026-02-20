Milano 11:09
Francoforte: scambi in positivo per Aroundtown

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Aroundtown, in guadagno del 2,41% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Aroundtown mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,74%, rispetto a +1,61% del Germany MDAX).


La tendenza di breve di Aroundtown è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,093 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,019. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,167.

