Francoforte: scambi al rialzo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di packaging
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,28%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Gerresheimer
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico del produttore di contenitori
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,37 Euro con area di resistenza individuata a quota 19,92. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)