Francoforte: spinge in avanti Gerresheimer

società di packaging

Gerresheimer

Germany MDAX

produttore di contenitori

(Teleborsa) - Grande giornata per la, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,07%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 18,73 Euro con area di resistenza individuata a quota 19,97. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 18,02.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)