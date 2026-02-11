Milano 13:17
Francoforte: profondo rosso per Gerresheimer

Migliori e peggiori
Francoforte: profondo rosso per Gerresheimer
(Teleborsa) - Retrocede molto la società di packaging, che esibisce una variazione percentuale negativa del 32,87%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Gerresheimer, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico del produttore di contenitori è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,09 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 17,01. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,17.

