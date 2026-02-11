Francoforte: profondo rosso per Gerresheimer

(Teleborsa) - Retrocede molto la società di packaging
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 32,87%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Gerresheimer
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico del produttore di contenitori
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,09 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 17,01. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)