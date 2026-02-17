Genuine Parts separa attività industriali e automobilistiche in due società quotate

Genuine Parts

(Teleborsa) -, società statunitense che fornisce ricambi e soluzioni a valore aggiunto per il settore automobilistico e industriale, ha annunciato l', una comprendente l'Automotive Parts Group (Global Automotive) e l'altra comprendente l'Industrial Parts Group (Global Industrial). L'operazione, il cui completamento è previsto per il primo trimestre del 2027, dovrebbe essere considerata esente da imposte ai fini fiscali federali statunitensi per gli azionisti.L'operazione segue un, il maggiore azionista attivo della società."Genuine Parts Company vanta una gloriosa storia di evoluzione al fianco dei nostri mercati da quasi un secolo - ha dichiarato il- Nell'ultimo decennio, abbiamo consolidato la nostra presenza globale in aree geografiche di interesse, semplificato il nostro mix di business e accelerato gli investimenti strategici per sviluppare e differenziare la nostra attività. La creazione di due società indipendenti e focalizzate migliora l'allineamento tra clienti e mercato, aumenta la chiarezza e la velocità, semplifica le operazioni e consente investimenti disciplinati e specifici per il business, per generare valore a lungo termine".è la più grande rete globale di centri di riparazione e manutenzione auto, attiva in Nord America, Europa, Regno Unito e Australasia; ha generato oltre 15 miliardi di dollari di fatturato e 1,2 miliardi di dollari di EBITDA nel 2025., che opera con il marchio Motion, è un distributore industriale diversificato leader di mercato e fornitore di soluzioni a valore aggiunto con attività in Nord America e Australasia. L'azienda ha generato circa 9 miliardi di dollari di fatturato e oltre 1,1 miliardi di dollari di EBITDA nel 2025.