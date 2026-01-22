Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 20:43
25.538 +0,84%
Dow Jones 20:43
49.467 +0,79%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

ELES, due ordini strategici nel mercato AI/HPC da nuovo cliente EMEA

Finanza
ELES, due ordini strategici nel mercato AI/HPC da nuovo cliente EMEA
(Teleborsa) - ELES Semiconductor Equipment, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha ricevuto due nuovi ordini strategici nel mercato AI/HPC da un nuovo cliente EMEA. La società non ha fornito dettagli finanziari.

Gli ordini si riferiscono alla fornitura del sistema ARThpH e relativa applicazione con tecnologia specifica Eles con liquid Cooling (ELC), tecnologia sempre più cruciale per garantire il funzionamento affidabile di architetture dedicate all'Intelligenza Artificiale e all'High Performance Computing, caratterizzate da elevata densità di potenza e alta complessità.

Dal punto di vista strategico, i nuovi ordini confermano il rafforzamento di ELES verso segmenti a maggiore valore aggiunto, caratterizzati da forte integrazione di know-how e alto potenziale di sviluppo superiore rispetto alle applicazioni di test tradizionali.

"Questi ordini rappresentano un passo significativo nel percorso di crescita strategica della società e confermano la validità del nostro posizionamento nelle applicazioni AI/HPC - ha dichiarato il presidente Antonio Zaffarami - L'integrazione delle nostre soluzioni di test avanzato, basate sulla metodologia RETE, in progetti legati al Liquid Cooling dimostra la capacità di ELES di rispondere a requisiti tecnologici sempre più complessi, trasformando attività di sviluppo e qualificazione in relazioni industriali di lungo periodo. Continuiamo a investire in innovazione e soluzioni proprietarie per sostenere un modello di crescita solido e sostenibile nel medio-lungo termine".
Condividi
```