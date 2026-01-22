ELES, due ordini strategici nel mercato AI/HPC da nuovo cliente EMEA

ELES Semiconductor Equipment

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha ricevuto. La società non ha fornito dettagli finanziari.Gli ordini si riferiscono alla fornitura del sistema ARThpH e relativa applicazione con, tecnologia sempre più cruciale per garantire il funzionamento affidabile di architetture dedicate all'Intelligenza Artificiale e all'High Performance Computing, caratterizzate da elevata densità di potenza e alta complessità.Dal punto di vista strategico, i nuovi ordini confermano il, caratterizzati da forte integrazione di know-how e alto potenziale di sviluppo superiore rispetto alle applicazioni di test tradizionali."Questi ordini rappresentano un passo significativo nel percorso di crescita strategica della società e confermano la validità del nostro posizionamento nelle applicazioni AI/HPC - ha dichiarato il- L'integrazione delle nostre soluzioni di test avanzato, basate sulla metodologia RETE, in progetti legati al Liquid Cooling dimostra la capacità di ELES di rispondere a requisiti tecnologici sempre più complessi, trasformando attività di sviluppo e qualificazione in relazioni industriali di lungo periodo.per sostenere un modello di crescita solido e sostenibile nel medio-lungo termine".