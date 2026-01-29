Bestbe Holding invia manifestazione di interesse preliminare per un’acquisizione nel settore energetico

Bestbe Holding

(Teleborsa) -rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 28 gennaio 2026, ha deliberato di procedere all’invio di una manifestazione di interesse preliminare e non vincolante finalizzata all’eventuale acquisizione di una società operante nel settore energetico, attiva da oltre 25 anni.La società oggetto della manifestazione di interesse, spiega una nota, opera storicamente nel comparto energetico e presenta un posizionamento consolidato, fondato su competenze tecniche e operative maturate nel corso di una pluridecennale attività. Il profilo industriale è caratterizzato da un’esperienza significativa nel settore, da un portafoglio di relazioni commerciali strutturato e da un know-how coerente con le direttrici di sviluppo strategico perseguite dal Gruppo BBH.L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di implementazione progressiva del piano strategico della Società nel settore energetico, finalizzato allo sviluppo di un modello industriale integrato che combina attività operative, competenze industriali e strumenti di gestione e valorizzazione dei flussi energetici.In tale ambito, si legge nella nota, la Società "intende proseguire un percorso di crescita orientato al rafforzamento del perimetroindustriale, alla creazione di sinergie operative e commerciali e alla progressiva generazione di flussi economici ricorrenti, in coerenza con le linee guida strategiche già comunicate al mercato".Il Consiglio di Amministrazione ha precisato che "le valutazioni effettuate in relazione alla manifestazione di interesse hanno carattere meramente preliminare, ricognitivo e propedeutico, e sono finalizzate a consentire alla Società di approfondire la potenziale coerenza industriale dell’operazione con il percorso di sviluppo delineato, senza introdurre nuove assunzioni strategiche né modifiche agli indirizzi industriali precedentemente comunicati".La manifestazione di interesse inviata "costituisce pertanto una espressione preliminare e non vincolante, avente natura meramente esplorativa, finalizzata ad avviare un primo confronto con la controparte e a valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti per un successivo approfondimento dell’operazione".L’eventuale prosecuzione del processo resta subordinata: all’avvio e al positivo esito delle consuete attività di due diligence di natura economico-finanziaria, legale, contrattuale e industriale; alla definizione dei termini e delle condizioni dell’eventuale operazione; alle successive deliberazioni degli organi competenti della Società, nel rispetto della normativa applicabile.Alla data odierna, conclude la nota, "non è stato assunto alcun impegno vincolante, né sono stati definiti valori, strutture o tempistiche dell’eventuale operazione".