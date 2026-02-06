Milano 10:07
45.568 -0,55%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:07
10.280 -0,28%
Francoforte 10:07
24.479 -0,05%

Eurozona: violenta contrazione per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: violenta contrazione per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Viene venduto parecchio l'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la seduta a 477,72 punti.
Condividi
```