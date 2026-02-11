Milano 17:35
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Automobiles & Parts

L'Indice europeo del settore auto e ricambi procede a piccoli passi, avanzando a 496,16 punti.
