iFOREX riavvia processo di IPO sul London Stock Exchange

(Teleborsa) - iFOREX, broker specializzato nel trading di CFD su valute, materie prime e criptovalute, ha comunicato che il processo di offerta pubblica iniziale (IPO) sul London Stock Exchange "è ripreso ed è in fase avanzata". La società intende presentare domanda di ammissione, che dovrebbe avvenire a fine febbraio 2026.

iFOREX, con sede a Cipro, sperava di quotarsi lo scorso anno, ma ha ritardato l'IPO a causa di quella che alcune fonti hanno descritto come "un'ispezione di conformità di routine", ha scritto Sky News nei giorni scorsi, secondo cui iFOREX è in trattative con gli investitori per raccogliere circa 7 milioni di sterline.
