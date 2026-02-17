iFOREX riavvia processo di IPO sul London Stock Exchange

(Teleborsa) -, broker specializzato nel trading di CFD su valute, materie prime e criptovalute, ha comunicato che il. La società intende presentare domanda di ammissione, che dovrebbe avvenire a fine febbraio 2026.iFOREX, con sede a Cipro, sperava di quotarsi lo scorso anno, ma ha ritardato l'IPO a causa di quella che alcune fonti hanno descritto come "un'ispezione di conformità di routine", ha scritto Sky News nei giorni scorsi, secondo cui iFOREX è in trattative con gli investitori per