Leidos acquisirà Entrust per 2,4 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Leidos
, appaltatore statunitense della difesa, ha firmato un accordo per l'acquisizione di Entrust Solutions Group da Kohlberg per 2,4 miliardi di dollari
, accelerando il posizionamento di Leidos come fornitore leader di soluzioni ingegneristiche per le utility a livello nazionale.
L'acquisizione aggiungerà nuove competenze e raddoppierà di fatto le dimensioni dell'attività di ingegneria delle infrastrutture energetiche
di Leidos, pari a 600 milioni di dollari, che è cresciuta in media a tassi a due cifre, generando margini a due cifre negli ultimi otto anni.
"Le capacità ingegneristiche e la base clienti di Entrust sono perfettamente complementari alle nostre, e l'azienda vanta una solida storia di crescita e una solida redditività - ha dichiarato Tom Bell, CEO di Leidos
- Questo accordo rappresenta un coraggioso passo avanti a supporto della strategia di crescita di Leidos e una priorità nazionale per espandere le infrastrutture energetiche americane, migliorando al contempo l'affidabilità e la resilienza contro l'invecchiamento dei sistemi e gli eventi meteorologici estremi".
Leidos prevede che l'operazione avrà un impatto immediato sulla crescita del fatturato e del margine EBITDA
rettificato di Leidos, nonché sull'utile per azione rettificato nel 2027. La società prevede di finanziare l'operazione interamente in contanti da 2,4 miliardi di dollari attraverso una combinazione di nuovo debito, liquidità e commercial paper.