Leidos acquisirà Entrust per 2,4 miliardi di dollari

Leidos

(Teleborsa) -, appaltatore statunitense della difesa, ha firmato un, accelerando il posizionamento di Leidos come fornitore leader di soluzioni ingegneristiche per le utility a livello nazionale.L'acquisizione aggiungerà nuove competenze e rdi Leidos, pari a 600 milioni di dollari, che è cresciuta in media a tassi a due cifre, generando margini a due cifre negli ultimi otto anni."Le capacità ingegneristiche e la base clienti di Entrust sono perfettamente complementari alle nostre, e l'azienda vanta una solida storia di crescita e una solida redditività - ha dichiarato- Questo accordo rappresenta un coraggioso passo avanti a supporto della strategia di crescita di Leidos e una priorità nazionale per espandere le infrastrutture energetiche americane, migliorando al contempo l'affidabilità e la resilienza contro l'invecchiamento dei sistemi e gli eventi meteorologici estremi".Leidos prevede che l'operazione avrà unrettificato di Leidos, nonché sull'utile per azione rettificato nel 2027. La società prevede di finanziare l'operazione interamente in contanti da 2,4 miliardi di dollari attraverso una combinazione di nuovo debito, liquidità e commercial paper.