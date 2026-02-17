Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 22:00
24.702 -0,13%
Dow Jones 22:00
49.533 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

New York: vendite diffuse su Leidos Holdings

Migliori e peggiori
New York: vendite diffuse su Leidos Holdings
(Teleborsa) - Retrocede molto la società che offre soluzioni nei mercati della difesa, dell'intelligence, civile e sanitario, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,83%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Leidos Holdings rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Leidos Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 161,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 175. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 156,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```