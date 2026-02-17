New York: vendite diffuse su Leidos Holdings

società che offre soluzioni nei mercati della difesa, dell'intelligence, civile e sanitario

(Teleborsa) - Retrocede molto la, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,83%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 161,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 175. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 156,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)