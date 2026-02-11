Male Leidos Holdings sul mercato azionario di New York

società che offre soluzioni nei mercati della difesa, dell'intelligence, civile e sanitario

(Teleborsa) - Si muove in perdita la, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,66% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 189,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 168,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 210.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)