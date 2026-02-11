Male Leidos Holdings sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che offre soluzioni nei mercati della difesa, dell'intelligence, civile e sanitario
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,66% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Leidos Holdings
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Leidos Holdings
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 189,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 168,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 210.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)