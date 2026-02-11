Milano 17:35
Male Leidos Holdings sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che offre soluzioni nei mercati della difesa, dell'intelligence, civile e sanitario, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,66% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Leidos Holdings è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Leidos Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 189,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 168,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 210.

