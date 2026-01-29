Londra: andamento rialzista per Weir Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile
, che tratta in utile del 2,89% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Weir Group
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Weir Group
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 33,74 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 33,16. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 34,32.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)