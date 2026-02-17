Milano 11:05
Londra: si concentrano le vendite su Weir Group

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, con un ribasso del 2,34%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Weir Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Weir Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 34,82 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 33,98. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 35,66.

