Londra: si concentrano le vendite su Weir Group

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile
, con un ribasso del 2,34%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Weir Group
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Weir Group
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 34,82 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 33,98. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 35,66.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)