Londra: si concentrano le vendite su Weir Group

fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile

FTSE 100

Weir Group

principale indice della Borsa di Londra

Weir Group

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 2,34%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 34,82 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 33,98. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 35,66.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)