Milano 11:05
45.699 +0,62%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:05
10.522 +0,46%
Francoforte 11:05
24.859 +0,23%

Madrid: andamento rialzista per Redeia

Migliori e peggiori
Madrid: andamento rialzista per Redeia
(Teleborsa) - Avanza il gestore spagnolo delle reti elettriche, che guadagna bene, con una variazione del 2,00%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Redeia rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Redeia è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 16,42 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,15. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,69.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```