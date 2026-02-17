Madrid: movimento negativo per Indra

(Teleborsa) - Sottotono la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che passa di mano con un calo dell'1,89%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Indra
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo di Indra
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 53,02 Euro. Primo supporto individuato a 51,07. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 54,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)