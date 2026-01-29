Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 20:44
25.732 -1,12%
Dow Jones 20:44
48.972 -0,09%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

Perde Intuit sul mercato di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società produttrice di software finanziari, che soffre con un calo del 7,84%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Intuit rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società statunitense di software, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 487,6 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 509,6. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 478,6.

