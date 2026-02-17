Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 22:00
24.702 -0,13%
Dow Jones 22:00
49.533 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

New York: risultato positivo per Warner Bros Discovery

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene l'azienda globale di media e intrattenimento, con un rialzo del 3,57%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Warner Bros Discovery evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Warner Bros Discovery rispetto all'indice.


Il quadro di medio periodo di Warner Bros Discovery ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 29,14 USD. Primo supporto individuato a 28,7. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 29,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
