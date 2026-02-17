Warner Bros rifiuta offerta rivista di Paramount ma concede trattative di una settimana

Warner Bros. Discovery

(Teleborsa) -(WBD)ha annunciato che terrà un'con. WBD ha inoltre reso noto che Netflix ha concesso a WBD una deroga dell'accordo di fusione,con(PSKY) per un periodo di sette giorni, fino al 23 febbraio 2026, per chiarire le questioni sollevate dagli azionisti di WBD e consentire a PSKY di presentare la sua migliore offerta definitiva. Durante questo periodo, WBD si confronterà con PSKY per discutere le carenze ancora irrisolte e chiarire alcuni termini dell'accordo di fusione proposto da PSKY.Il be raccomanda inoltre all'unanimità agli azionisti di respingere l'offerta di PSKY.A seguito della ricezione dell'ultima offerta modificata di PSKY, un rappresentante senior di PSKY ha informato un membro del board di WBD che, se il board di WBD avesse autorizzato le discussioni,di PSKY. Questo prezzo, insieme a diverse altre questioni che PSKY aveva dichiarato di voler affrontare nella sua lettera del 10 febbraio, non sono contemplate nell'ultimo accordo di fusione proposto da PSKY. Per fornire chiarimenti specifici al riguardo, WBD ha inviato oggi a PSKY una lettera, in cui vengono illustrate le questioni chiave che PSKY deve ancora affrontare, insieme alle bozze degli accordi di transazione completi affinché PSKY confermi i termini della sua offerta."Durante l'intero processo, il nostro unico obiettivo è stato massimizzare il valore e la certezza per gli azionisti di WBD - ha dichiarato- In ogni fase del processo, abbiamo fornito a PSKY indicazioni chiare sulle carenze delle loro offerte e sulle opportunità per risolverle.che offra un valore e una certezza superiori per gli azionisti di WBD attraverso la loro migliore e definitiva offerta".