Fortinet, ricavi 4° trimestre in crescita a 1,91 miliardi oltre attese

(Teleborsa) -, leader globale nella cybersecurity quotato al Nasdaq, ha chiuso il quarto trimestre con, In particolare, i ricavi da prodotti sono aumentati del 20% su base annua, attestandosi a 691 milioni di dollari.sono cresciutedi dollari. Il margine operativo GAAP si attesta al 33%, il margine operativo non-GAAP al 37%., i ricavi sono cresciutidi dollari, mentre i ricavi da prodotti sono aumentati del 16% a 2,22 miliardi di dollari. Lesono aumentatedi dollari. Il margine operativo GAAP è pari al 31% ed il margine operativo non-GAAP al 35%. Al 31 dicembre 2025, il free cash flow è pari a 2,21 miliardi di dollari."Siamo soddisfatti della solida chiusura di quest’anno, coronata da un eccellente quarto trimestre trainato da una domanda diffusa su tutto il nostro portfolio, con un fatturato che ha di gran lunga superato le nostre previsioni", ha dichiarato, Fondatore, Chairman e Ceo di Fortinet."Portiamo avanti la nostra strategia accelerando gli investimenti nei mercati in forte crescita delle soluzioni Unified SASE e delle Security Operation, fornendo un forte impulso e rafforzando ulteriormente la nostra leadership nel Secure Networking", ha affermato il manager della società, che è leader numero uno nel settore dei firewall con una quota di mercato del 55%.Laindica ricavi compresi, un margine lordo non-GAAP compreso tra l'80% e l'81% ed un margine operativo non-GAAP compreso tra il 30% e il 32%.è indicato