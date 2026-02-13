Fortinet, ricavi 4° trimestre in crescita a 1,91 miliardi oltre attese

(Teleborsa) - Fortinet
, leader globale nella cybersecurity quotato al Nasdaq, ha chiuso il quarto trimestre con ricavi in crescita del 15% a 1,91 miliardi di dollari
, In particolare, i ricavi da prodotti sono aumentati del 20% su base annua, attestandosi a 691 milioni di dollari. Le fatturazioni totali (billings)
sono cresciute del 18% a 2,37 miliardi
di dollari. Il margine operativo GAAP si attesta al 33%, il margine operativo non-GAAP al 37%. Per l'esercizio 2025
, i ricavi sono cresciuti del 14% a 6,80 miliardi
di dollari, mentre i ricavi da prodotti sono aumentati del 16% a 2,22 miliardi di dollari. Le fatturazioni totali (billings)
sono aumentate del 16% a 7,55 miliardi
di dollari. Il margine operativo GAAP è pari al 31% ed il margine operativo non-GAAP al 35%. Al 31 dicembre 2025, il free cash flow è pari a 2,21 miliardi di dollari.
"Siamo soddisfatti della solida chiusura di quest’anno, coronata da un eccellente quarto trimestre trainato da una domanda diffusa su tutto il nostro portfolio, con un fatturato che ha di gran lunga superato le nostre previsioni", ha dichiarato Ken Xie
, Fondatore, Chairman e Ceo di Fortinet.
"Portiamo avanti la nostra strategia accelerando gli investimenti nei mercati in forte crescita delle soluzioni Unified SASE e delle Security Operation, fornendo un forte impulso e rafforzando ulteriormente la nostra leadership nel Secure Networking", ha affermato il manager della società, che è leader numero uno nel settore dei firewall con una quota di mercato del 55%.
La guidance per il primo trimestre 2026
indica ricavi compresi tra 1,70 e 1,76 miliardi di dollari
, un margine lordo non-GAAP compreso tra l'80% e l'81% ed un margine operativo non-GAAP compreso tra il 30% e il 32%. L'utile per azione diluito non-GAAP
è indicato fra 0,59 e 0,63 dollari
.