Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 22:00
24.702 -0,13%
Dow Jones 22:00
49.533 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

New York: netto calo registrato da Fortinet

Migliori e peggiori
New York: netto calo registrato da Fortinet
(Teleborsa) - Ribasso per il leader nel settore della sicurezza informatica, che tratta in perdita del 4,45% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Fortinet rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 84,43 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 80,07. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 78,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```