Milano 11:06
45.700 +0,62%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:06
10.519 +0,44%
Francoforte 11:06
24.861 +0,24%

PALLADIUM del 16/02/2026

Finanza
PALLADIUM del 16/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio

Ottima performance per il metallo prezioso, che ha chiuso in rialzo del 3,61%.

La situazione di medio periodo del palladio resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.782,2. Supporto visto a quota 1.684,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.880,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
