PALLADIUM del 16/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 febbraio
Ottima performance per il metallo prezioso, che ha chiuso in rialzo del 3,61%.
La situazione di medio periodo del palladio resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1.782,2. Supporto visto a quota 1.684,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1.880,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)