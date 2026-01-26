Milano
Lunedì 26 Gennaio 2026, ore 17.57
Piazza Affari: andamento negativo per DiaSorin
Migliori e peggiori
,
In breve
26 gennaio 2026 - 09.35
Si muove verso il basso l'
azienda produttrice di apparati diagnostici
, con una flessione del 2,32%.
Titoli e Indici
Diasorin
-3,28%
