Piazza Affari: movimento negativo per DiaSorin

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che sta segnando un calo del 2,32%.

Lo scenario su base settimanale di DiaSorin rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 72,29 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 70,75. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 69,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
