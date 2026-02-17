Milano 17:35
Piazza Affari: andamento rialzista per MFE A
(Teleborsa) - Balza in avanti la società media e di comunicazione italiana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,10%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MediaForEurope più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per MFE A, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,972 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,036. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,932.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
