Milano 13:20
44.942 +1,02%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:20
10.168 +0,30%
Francoforte 13:20
24.845 +1,16%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Banca MPS

Rialzo marcato per l'istituto di Rocca Salimbeni, che tratta in utile del 2,35% sui valori precedenti.
