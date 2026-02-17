Milano 9:12
Italgas, Berenberg incrementa target price e conferma Hold

(Teleborsa) - Berenberg ha incrementato a 11 euro per azione (dai precedenti 7 euro) il target price su Italgas, società quotata su Euronext Milan e leader nella distribuzione del gas, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo.
