Piazza Affari: in perdita BFF Bank

banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione

FTSE Italia Mid Cap

BFF Bank

indice delle società a media capitalizzazione

BFF Bank

(Teleborsa) - In forte ribasso la, che mostra un -8,86%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,331 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,753. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,165.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)