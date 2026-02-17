Piazza Affari: in perdita BFF Bank

(Teleborsa) - In forte ribasso la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che mostra un -8,86%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di BFF Bank
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di BFF Bank
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,331 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,753. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,165.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)