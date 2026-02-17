Milano 11:07
45.691 +0,60%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:07
10.517 +0,41%
Francoforte 11:07
24.858 +0,23%

Piazza Affari: in perdita BFF Bank

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in perdita BFF Bank
(Teleborsa) - In forte ribasso la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che mostra un -8,86%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di BFF Bank rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di BFF Bank suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,331 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,753. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,165.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```