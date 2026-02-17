Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:55
24.697 -0,14%
Dow Jones 17:55
49.583 +0,16%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Mediobanca

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di piazzetta Cuccia, con una variazione percentuale del 3,19%.

Lo scenario su base settimanale di Mediobanca rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico della banca d'affari italiana suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 17,86 Euro con tetto rappresentato dall'area 18,54. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 17,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
