Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Mediobanca

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'istituto di piazzetta Cuccia
, con una variazione percentuale del 3,19%.
Lo scenario su base settimanale di Mediobanca
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico della banca d'affari italiana
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 17,86 Euro con tetto rappresentato dall'area 18,54. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 17,42.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)