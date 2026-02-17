Piazza Affari: performance negativa per Webuild

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, che presenta una flessione del 2,32% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Webuild
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di breve periodo di Webuild
evidenzia un declino dei corsi verso area 3,343 Euro con prima area di resistenza vista a 3,407. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,321.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)