Webuild, riepilogo sul buyback

(Teleborsa) - Webuild
ha comunicato di aver acquistato
, dal 16 al 20 febbraio 2026, complessivamente 20.602 azioni ordinarie proprie
al prezzo medio di 3,3321 euro per azione, per un controvalore
pari a 68.648,79 euro
.
Alla luce di quanto sopra, il numero complessivo di azioni proprie detenute dalla Società è di 28.984.906 azioni proprie, pari al 2,848% del capitale sociale ordinario.
A Milano, oggi, ribasso per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, che chiude la seduta con una flessione dell'1,90%.