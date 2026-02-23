Milano 17:35
Webuild, riepilogo sul buyback

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - Webuild ha comunicato di aver acquistato, dal 16 al 20 febbraio 2026, complessivamente 20.602 azioni ordinarie proprie al prezzo medio di 3,3321 euro per azione, per un controvalore pari a 68.648,79 euro.

Alla luce di quanto sopra, il numero complessivo di azioni proprie detenute dalla Società è di 28.984.906 azioni proprie, pari al 2,848% del capitale sociale ordinario.

A Milano, oggi, ribasso per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che chiude la seduta con una flessione dell'1,90%.


