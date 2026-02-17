Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 17:56
24.710 -0,09%
Dow Jones 17:56
49.606 +0,21%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Piazza Affari: timido segno meno per il comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: timido segno meno per il comparto sanitario italiano
Si muove al ribasso l'indice delle aziende sanitarie, che perde lo 0,57%, scambiando a 186.071,23 punti.
Condividi
```