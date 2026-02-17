Saipem, accordo da 272,5 milioni di dollari per l'acquisto della drillship Deep Value Driller

Saipem

(Teleborsa) -ha annunciato di aver raggiunto un accordo consui principali termini e condizioni per l'acquisizione della Deep Value Driller, un'unità di perforazione offshore mobile di settima generazione. L'operazione ha un valore concordato diLaè attualmente già in uso dal Gruppo Saipem attraverso un contratto di noleggio a scafo nudo (bareboat charter) con scadenza fissata al 31 luglio 2026 ed è impegnata in attività operative in. Il perfezionamento dell'acquisto è previsto entro la medesima data di scadenza del noleggio attuale.La sottoscrizione dell'accordo vincolante resta subordinata all'approvazione formale da parte dei Consigli di Amministrazione di Saipem e di DVD. Secondo quanto dichiarato dalla società, questa acquisizione si inserisce nel quadro strategico volto a potenziare la, seguendo un approccio rigoroso e disciplinato nell'allocazione del capitale.