Saipem, accordo da 272,5 milioni di dollari per l'acquisto della drillship Deep Value Driller

(Teleborsa) - Saipem ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Deep Value Driller sui principali termini e condizioni per l'acquisizione della Deep Value Driller, un'unità di perforazione offshore mobile di settima generazione. L'operazione ha un valore concordato di 272,5 milioni di dollari.

La nave è attualmente già in uso dal Gruppo Saipem attraverso un contratto di noleggio a scafo nudo (bareboat charter) con scadenza fissata al 31 luglio 2026 ed è impegnata in attività operative in Indonesia. Il perfezionamento dell'acquisto è previsto entro la medesima data di scadenza del noleggio attuale.

La sottoscrizione dell'accordo vincolante resta subordinata all'approvazione formale da parte dei Consigli di Amministrazione di Saipem e di DVD. Secondo quanto dichiarato dalla società, questa acquisizione si inserisce nel quadro strategico volto a potenziare la flotta di perforazione offshore, seguendo un approccio rigoroso e disciplinato nell'allocazione del capitale.
